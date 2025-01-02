Смерть наступила внезапно: умерла самая старая в мире лошадь

Самая старая в мире лошадка Эхокетт неожиданно умерла. Ей было 36 лет, что эквивалентно 110 человеческим годам.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Guinness World Records. Семья, которая занималась Эхокетт более трех десятилетий, призывает владельцев животных внимательнее следить за их здоровьем.

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Какой была жизнь самой старой в мире лошадки

Эхокетт родилась в Аризоне, выросла среди заснеженной Швейцарии, а позже поселилась в Техасе, США.

Она появилась на свет 8 мая 1988 года. Когда ей было 36 лет и 222 дня, Эхокетт неожиданно умерла в Остине от острой печеночной недостаточности, что стало завершением ее необыкновенной жизни. Ее возраст сопоставим с возрастом человека, который живет до 110 лет.

Она стала первой лошадью, которую мы когда-либо покупали, положив начало связи на всю жизнь, которую мы даже представить не могли, что продлится более трех чрезвычайных десятилетий,

– рассказал владелец лошади Эндрю Гаус.

Эхокетт родилась от Тендер Лав и национального чемпиона Аладдина Эко, и свое имя получила от отца. Ее "кокетливый" характер оставался одной из основных черт на протяжении всей жизни.

"Несмотря на свой почтенный возраст, Экокетт никогда не теряла своего кокетливого духа, особенно когда рядом был жеребец. Как только она улавливала его запах, ее обычный темп превращался в нетерпеливый марш к забору у дороги, где она не могла идти дальше. Там она исполняла небольшой танец, нюхая воздух широко раскрытыми глазами и ушами, направленными в сторону жеребца", – говорит Эндрю.

Эхокетт / Фото Guinness World Records

В 1998 году Эхокетт вместе с семьей переехала в Остин, поселившись в их доме после пяти лет проживания в Швейцарии. Она обожала проводить время на солнце, отдыхая и пасутся на травянистых пастбищах, а также отдыхала под тенью деревьев возле своей конюшни.

Эхокетт имела всегда хороший аппетит и серьезно относилась к своему графику кормления. Семья Гаусов вспоминала, что, независимо от времени приема пищи, она часто просила перекусы - обычно это были кормовые гранулы или яблоки, бананы и виноград.

Каждый раз, когда она замечала кого-то возле конюшни, она подбегала к нему и настойчиво ругалась, пока ее просьбы не удовлетворяли. Казалось, что у нее было шестое чувство, которое обнаруживало открытую калитку между пастбищем и садом. Как только кто-то оставался без присмотра, она пользовалась возможностью прокрасться внутрь и полакомиться двумя своими любимыми лакомствами – морковью и салатом,

– рассказал Эндрю.

Экохетт / Фото Guinness World Records

Эхокетт внезапно умерла после начала приема новых лекарств, и ее семья призывает владельцев домашних животных внимательно следить за здоровьем своих любимцев.

"Если бы мы сделали тест, то, возможно, вовремя обнаружили бы проблему с печенью и смогли бы прекратить или уменьшить дозу лекарств, предотвратив ее смерть", – поделился владелец Эхокетт.

Несмотря на все усилия семьи, лошадка ушла из жизни в ночь с 15 на 16 декабря 2024 года.