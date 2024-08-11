В воскресенье, 11 августа, умер бывший ректор Черновицкого национального университета Николай Ткач. Он был известным ученым и бывшим председателем Черновицкой ОГА.

Ученый отошел в вечность на 80-м году жизни. Трагическую весть сообщил начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

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Умер ученый Николай Ткач

Николай Ткач был ученым, физиком-теоретиком, научным руководителем многих докторских и кандидатских диссертаций, ректором Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, почетным профессором университета, председателем Черновицкой областной государственной администрации, академиком Академии наук высшей школы Украины, заслуженным деятелем науки и техники Украины.

Николай Васильевич – навсегда в памяти буковинцев. Искренне сочувствую семье, вечная память нашему земляку..

– написал председатель Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

Ученый был автором более 250 научных работ и сыграл чрезвычайную роль становлении университета.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Ткача. Светлая память!