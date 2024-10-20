Проходил лечение после ранений на фронте: умер защитник из Прикарпатья Василий Харук

Украинский защитник Василий Харук из Тлумача Ивано-Франковской области отошел в вечность. Воин получил ранения во время боевых действий.

В субботу, 19 октября, сердце защитника перестало биться. Трагическую весть сообщил Тлумацкий городской совет.

Читайте также Во время боя в Курской области погиб защитник из Прикарпатья Иван Яремин

Защитник Василий Харук умер

Житель города Тлумач Василий Харук с 1982 года рождения. В 2023 – 2024 годах в рядах ВСУ защищал Украину от российских захватчиков.

Василий Харук проходил лечение из-за проблем со здоровьем, которые возникли в результате полученных ранений во время боевых действий,

– рассказали в горсовете.

Также выразили искренние соболезнования родным, близким, собратьям по поводу невосполнимой утраты. Чин похорон состоится 20 октября в 14:00 в храме УГКЦ "Пресвятой Троицы".

Смотрите также На войне погиб хирург из Ивано-Франковска Мирослав Дебенко

Умер защитник Василий Харук / Фото из фейсбука Тлумацкого горсовета

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!