Умер Роман Кубышкин, который 6 лет боролся за жизнь после ранения на Донбассе

Украинский защитник Роман Кубышкин умер после 6 лет отчаянной борьбы за жизнь. Его сердце перестало биться вечером 2 июня.

Кубышкину было 47 лет. О его смерти сообщили в благотворительном фонде помощи ветеранам и военным "Вернись живым".

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Мужчина получил сложнейшее ранение 22 февраля 2015 года под Песками. В этот день у бойца был выходной, он должен был отдыхать после ночной смены.

Впрочем, он все равно попросился на позиции. Во время враждебного обстрела в блиндаж, в котором находился военный и его собратья, попали 2 снаряда.

5 украинских бойцов тогда получили ранения, 2 умерли на месте. "Романа сначала считали погибшим, вместо головы у мужчины было сплошное месиво", – говорится в заметке фонда.

В больнице командир смог опознать Кубышкина лишь по личным вещам. У бойца не было части головного мозга, он получил минно-взрывное ранение черепа.

В течение 6 лет состояние военного оставалось тяжелым. За жизнь мужчины боролись лучшие врачи. Впрочем, к сожалению, спасти его не удалось.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военного.

Что известно о Кубышкине

Источник: "Википедия"