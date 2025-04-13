Ушел из жизни из-за болезни: в больнице умер защитник из Ивано-Франковской области Иван Цибуля

Украина потеряла еще одного защитника. К сожалению, в больнице в Ривном 11 апреля умер воин из Прикарпатья Иван Цибуля.

Трагическое известие сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Умер защитник из Прикарпатья Иван Цибуля

Заместитель городского головы Бурштына рассказал, что Иван Цибуля родился 6 октября 1980 года в селе Насташино Бурштынской общины Ивано-Франковской области. Он мобилизовался в ВСУ в 2024 году.

К сожалению, 11 апреля 2025 года украинский защитник умер в больнице в Ровно.

Он ушел из жизни от болезни. Сейчас планируем перевезти тело военнослужащего домой для проведения чина похорон,

– сообщил Иван Драгун.

У 44-летнего воина остались мать, сестра и бабушка.

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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника Ивана Цибули. Вечная память и слава Герою!