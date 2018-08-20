Умер первый пострадавший во время антиправительственных протестов в Румынии

В больнице румынской столицы, Бухарест, в ночь с 19 на 20 августа умер 62-летний мужчина. В больницу он попал вследствие травм, полученных в столкновениях во время антиправительственного протеста 10 августа.

Об этом сообщило HROMADSKE со ссылкой на румынское телевидение.

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Илие Газея 10 августа находился на площади в тот момент, когда правоохранители начали осуществлять силовой разгон демонстрации. Врачи утверждают, что у мужчины было кровотечение из носа и ему оказали помощь на месте, а от госпитализации он отказался. Но через несколько дней его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Я тоже был 10 августа в Бухаресте, на площади Победы. Около 16.30 нас начали травить газом. Я был немного дальше, чем Илие, но почувствовал действие газа. У Илие же кровь пошла из носа мгновенно. После того, как мы вернулись домой и как надышались газа, кровотечение из носа у Илие происходило часто. Я понимаю, почему он умер,

– рассказал сосед Илие Костел Вай.

Сейчас медики не могут сказать, есть ли прямая связь между действиями полиции и смертью пациента. Такие выводы могут делать только следователи.

Напомним, что из-за силового разгона антиправительственного митинга в Бухаресте за медицинской помощью обратилось более 435 человек, 45 из них госпитализировали. Президент Румынии Йоханнис потребовал от Генпрокуратуры страны открыть дело в отношении действий правоохранителей, которые применяли против митингующих слезоточивый газ и водометы.