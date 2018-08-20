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Помер перший постраждалий під час антиурядових протестів у Румунії

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У лікарні померла перша жертва антиурядових протестів у Румунії
У лікарні померла перша жертва антиурядових протестів у Румунії / Фото з відкритих джерел

У лікарні румунської столиці, міста Бухарест, у ніч з 19 на 20 серпня помер 62-річний чоловік. До лікарні він потрапив унаслідок травм, отриманих у сутичках під час антиурядового протесту 10 серпня.

Про це повідомило HROMADSKE з посиланням на румунське телебачення.

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Іліє Газея 10 серпня перебував на площі і у той момент, коли правоохоронці почали здійснювати силовий розгін демонстрації. Лікарі стверджують, що у чоловіка була кровотеча з носа і йому надали допомогу на місці, а від госпіталізації він відмовився. Та через кілька днів його доставили до лікарні у важкому стані.

Я теж був 10 серпня в Бухаресті, на площі Перемоги. Десь о 16.30 нас почали труїти газом. Я був трохи далі, ніж Іліє, але відчув дію газу. У Іліє ж кров пішла носом миттєво. Після того, як ми повернулись додому і як надихались газу, кровотеча з носа у Іліє відбувалась часто. Я розумію, чому він помер,
– розповів сусід Іліє Костел Вай.

Наразі медики не можуть сказати, чи є прямий зв’язок між діями поліції та смертю пацієнта. Такі висновки можуть робити тільки слідчі.

Нагадаємо, що через силовий розгін антиурядового мітингу в Бухаресті за медичною допомогою звернулися понад 435 людей, 45 із них госпіталізували. Президент Румунії Клаус Йоганніс висунув вимогу до Генпрокуратури країни відкрити справу щодо дій правоохоронців, які застосовувала проти мітингувальників сльозогінний газ і водомети.

Теги: Румунія протести Жертви
Джерело: 24 Канал
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