Умерла экс-руководитель управления образования Львовского горсовета Надежда Оксенчук

Умерла бывшая руководительница городского управления образования Надежда Оксенчук. Ее не стало на 64 году жизни.

Оксенчук длительное время боролась с тяжелой болезнью. Экс-руководителя управления образования Львовского горсовета похоронят в Одессе.

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Умерла экс-руководитель городского управления образования Надежда Оксенчук

умерла после тяжелой болезни. Ее не стало 64 году жизни.

После тяжелой болезни отошла в вечность бывшая руководительница управления образования Надежда Оксенчук. Эпоха Оксенчук навсегда запомнится как ренессанс образования во Львове. Спасибо за все! Вечная память,

– отметил мэр Львова Андрей Садовый.

По решению семьи, Надежду Оксенчук похоронят в Одессе. Община Львова также выразила соболезнования ее родным и близким.

Коротко о Надежде Оксенчук