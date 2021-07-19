Умерла экс-руководитель управления образования Львовского горсовета Надежда Оксенчук
Источник:Львовский горсовет
Умерла бывшая руководительница городского управления образования Надежда Оксенчук. Ее не стало на 64 году жизни.
Оксенчук длительное время боролась с тяжелой болезнью. Экс-руководителя управления образования Львовского горсовета похоронят в Одессе.
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Умерла экс-руководитель городского управления образования Надежда Оксенчук
умерла после тяжелой болезни. Ее не стало 64 году жизни.
После тяжелой болезни отошла в вечность бывшая руководительница управления образования Надежда Оксенчук. Эпоха Оксенчук навсегда запомнится как ренессанс образования во Львове. Спасибо за все! Вечная память,
– отметил мэр Львова Андрей Садовый.
По решению семьи, Надежду Оксенчук похоронят в Одессе. Община Львова также выразила соболезнования ее родным и близким.
Коротко о Надежде Оксенчук
- В управлении образования ДГП Львовского горсовета рассказали, что Надежда Оксенчук в 2006 – 2010 годах возглавляла управление образования Львовского горсовета.
- Она была членом учительской организации "Школа без слез" и Института профессионального развития учителей Торонто.
- Своей основной задачей Оксенчук считала внедрение в образовании инноваций.
- Она уделяла значительное внимание модернизации образовательного процесса и внедрению современных педагогических технологий.
- В 2015 году по приглашению тогдашнего председателя Донецкой ОГА Павла Жебривского Оксенчук приехала в Донецкую область и возглавила Департамент образования.
- Коллеги Оксенчук вспоминают ее как хорошего, сочувствующего, принципиального и ответственного человека.