Оксенчук тривалий час боролась з тяжкою хворобою. Екскерівницю управління освіти ЛМР поховають в Одесі.
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Померла екскерівниця міського управління освіти Надія Оксенчук
Екскерівниця управління освіти ЛМР Надія Оксенчук померла після важкої хвороби. Її не стало на 64 році життя.
Після тяжкої хвороби відійшла у вічність колишня керівниця управління освіти Надія Оксенчук. Епоха Оксенчук назавжди запам'ятається як ренесанс освіти у Львові. Дякуємо за все! Вічна пам'ять,
– зазначив мер Львова Андрій Садовий.
За рішенням родини, Надію Оксенчук поховають в Одесі. Громада Львова також висловила співчуття її рідним та близьким.
Коротко про Надію Оксенчук
- В управлінні освіти ДГП Львівської міськради розповіли, що Надія Оксенчук у 2006 – 2010 роках очолювала управління освіти ЛМР.
- Вона була членкинею вчительської організації "Школа без сліз" та Інституту професійного розвитку вчителів Торонто.
- Своїм основним завданням Оксенчук вважала впровадження в освіті інновацій.
- Вона приділяла значну увагу модернізації освітнього процесу й впровадженню сучасних педагогічних технологій.
- У 2015 році на запрошення тогочасного голови Донецької ОДА Павла Жебрівського Оксенчук приїхала на Донеччину та очолила Департамент освіти.
- Колеги Оксенчук згадують її як добру, співчутливу, принципову і відповідальну людину.