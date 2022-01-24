Умерла Людмила Янукович, – СМИ

Умерла Людмила Янукович. Речь идет о жене беглого президента Виктора Януковича.

Соответствующую информацию обнародовал политтехнолог и блогер Владимир Петров. Об этом стало известно 24 января.

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Умерла Людмила Янукович

Людмила Янукович умерла час назад. Всегда жалел эту по сути незлобную простую донецкую бабу, у которой в жизни все сложилось слишком хорошо для того, чтобы спокойно вывозить все, что на нее упало,

– написал Петров.

Пока никакие другие источники не опровергли и не подтвердили эту информацию. Однако известно, что жене Виктора Януковича было 72 года.

Еще в 2016 году СМИ писали, что у Людмилы Янукович резко ухудшилось здоровье.

Тогда охранник рассказывал, что Людмила ухаживала за могилой сына. Известно, что сына похоронили в оккупированном Россией Крыму. Именно там с 2014 года жила Людмила Янукович.