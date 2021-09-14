Была безоговорочным авторитетом: умерла мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
Источник:The Telegraph
В семье премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – потеря. В возрасте 79 лет ушла из жизни мать политика Шарлот Джонсон-Уол.
Художница умерла в одной из лондонских больниц, о причинах смерти пока сведений нет. Однако, как пишут британские СМИ, в 40 лет у женщины диагностировали болезнь Паркинсона.
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Во время интервью в 2008 году она сообщила: "Я стараюсь рисовать каждый день, если могу, хотя мне приходится часто бывать в больнице".
Мне все еще удается рисовать, хотя моя рука внезапно делает совершенно непреднамеренные движения, которые почти доводят меня до слез,
– поделилась тогда Шарлотта Джонсон-Уол.
К слову, Telegraph отмечает, что Борис Джонсон неоднократно отзывался о матери как о "безоговорочном авторитете в своей семье.
По словам политика, именно мама привила ему равную ценность каждой человеческой жизни.
Что известно о Шарлотте Джонсон-Уол
Родители Бориса Джонсона развелись в 1979 году. Через 10 лет Шарлотта вышла замуж за историка Николаса Уола, с которым несколько лет прожила в США, а после его смерти вернулась в Великобританию.
Джонсон-Уол активно занималась живописью. В Соединенных Штатах и Великобритании часто проводились выставки ее работ. Женщина известна многим как портретистка, но также писала и натюрморты и городские пейзажи.