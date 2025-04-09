"Символ безусловной любви": умерла овчарка Багира, которую спасли после подрыва Каховской ГЭС

На Николаевщине умерла овчарка Багира, которую спасли после подрыва Каховской ГЭС. Последние годы она прожила у фермеров.

Живя у фермеров, она получала ту заботу и любовь, которых ей раньше не хватало. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководительницу Федерации спасения животных "Берсерк" Людмилу Мельникову.

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Что известно об овчарке Багире

Людмила Мельникова рассказала, что Багира большинство жизни провела на цепи и страдала от недостатка питания, поэтому ела "все, что забегало или залетало во двор".

Но последние почти два года Бага купалась в роскоши, любви и внимании. Я хотела бы поблагодарить ее родителей (речь идет о новых владельцах – 24 Канал) Юре и Оле за ту любовь, которую они дарили ей 24/7. Спасибо вам, что дарите мне надежду и веру в людей,

– написала Людмила Мельникова.

Она отметила, что собака стала "символом мужества и борьбы за жизнь".

Причину смерти Багиры не уточнили.

Собаку спасли в июне 2023 года, когда в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС ее двор затопило. Овчарка более суток дрейфовала на досках в холодной воде, пока ее не освободил сосед. Ветеринары обнаружили у нее серьезные проблемы со здоровьем – спинномозговую грыжу, лишившую ее возможности ходить. Благодаря длительному лечению и курсу реабилитации Багира снова стала на лапы.

Позже ее взяли к себе семья фермеров из Николаевской области.

Несмотря на то, что люди причинили ей немало вреда, собака все равно их любит. Багира – это символ безусловной любви и победы жизни над смертью,

– отметила Людмила Мельникова.