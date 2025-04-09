Живучи у фермерів, вона отримувала те піклування та любов, яких їй раніше бракувало. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільницю Федерації порятунку тварин "Берсерк" Людмилу Мельникову.

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Що відомо про вівчарку Багіру

Людмила Мельникова розповіла, що Багіра більшість життя провела на ланцюгу і страждала від нестачі харчування, тому їла "все, що забігало чи залітало у двір".

Але останні майже два роки Бага купалася в розкоші, любові та увазі. Я хотіла б подякувати її батьків (йдеться про нових власників – 24 Канал) Юрі та Олі за ту любов, яку вони дарували їй 24/7. Дякую вам, що даруєте мені надію та віру в людей,

– написала Людмила Мельникова.

Вона зауважила, що собака стала "символом мужності та боротьби за життя".

Причину смерті Багіри не уточнили.

Собаку врятували в червні 2023 року, коли внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС її двір затопило. Вівчарка понад добу дрейфувала на дошках у холодній воді, поки її не звільнив сусід. Ветеринари виявили у неї серйозні негаразди зі здоров'ям – спинномозкову грижу, що позбавила її можливості ходити. Завдяки тривалому лікуванню та курсу реабілітації Багіра знову стала на лапи.

Пізніше її взяли до себе сім'я фермерів з Миколаївщини.

Попри те, що люди заподіяли їй немало шкоди, собака все одно їх любить. Багіра – це символ безумовної любові і перемоги життя над смертю,

– зазначила Людмила Мельникова.