Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Рустема Умерова во время пресс-конференции после переговоров с российской делегацией в Стамбуле.

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Что сказал Умеров о возвращении тел солдат

Глава Минобороны Украины рассказал, что, кроме обмена военнопленными в формате "все на все" во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле удалось договориться и об обмене телами военнослужащих.

Также мы согласовали о возвращении 6 000 на 6 000 тел павших солдат,

– рассказал Умеров.

Кроме того, глава украинской делегации на переговорах с российской стороной в Турции отметил, что Украина передала третьей стороне список с несколькими сотнями имен украинских детей, которых похитила и незаконно депортировала Россия.

К слову, Рустем Умеров также заявил во время пресс-конференции, что стороны договорились ссосредоточиться на трех категориях в обмене в формате "всех на всех". Первая – тяжелобольные и тяжелораненые, вторая – молодые солдаты от 18 до 25 лет, третья – тела погибших бойцов.