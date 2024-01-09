Система сопротивляется, но мы это одолим, – Умеров о борьбе с коррупцией в Минобороны

Рустем Умеров посвятил свою публикацию в фейсбуке изменениям, происходящим в Министерстве обороны. Он подчеркнул, что один из приоритетов его команды – очищение системы от неблагополучных участников.

Министр обороны отметил, что активно над этим работают. Чтобы избавиться от неблагополучных участников системы как изнутри учреждения, так и снаружи. И что для этого тесно сотрудничают со стражами порядка, чтобы искоренять проявления коррупции.

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Изменения будут заметны чаще

Новости о задержании и уголовных делах, которые вы видите в последнее время – это изменения. Изменения, которые будут заметны все чаще,

– анонсировал Умеров.

Он добавил, что система сопротивляется, "однако мы это одолим", убежден министр обороны.

Он отметил, что вовсю заработал внутренний аудит Минобороны и Генеральная инспекция Министерства обороны. За последние четыре месяца они выявили много нарушений более чем на 10 миллиардов. Их делали раньше. И на все случаи, отмечает Умеров, "жестко реагируем". Он добавил, что тесно сотрудничают со стражами порядка и специальными службами.

Передаем коллегам всю необходимую информацию. Например, в декабре СБУ во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 миллиарда гривен. Это то, о чем мы можем говорить публично. Предстоят еще новости,

– отметил он.

Анонсировал закупки по стандартам НАТО

По словам Умерова, в ведомстве работают над тем, чтобы решить проблему системно. Для этого внедряют новую архитектуру закупок по стандартам НАТО. Закупочные механизмы перестраивают так, чтобы не навредить непрерывной поставке оружия и тылового имущества нашим военным.

Теперь Минобороны – устанавливает правила игры, формирует политику, контролирует торги. Закупки осуществляют два специальных агентства,

– добавил он.

Собственно, недавно презентовали работу "Государственного оператора тыла". Он будет заниматься покупкой тылового имущества. Речь идет о еде, одежде, топливе.

Также, по словам Умерова, кадрово перезагружают "Агентство оборонных закупок". Оно специализируется на покупке оружия.

Он отметил, что уже есть конкретные результаты. К примеру, за четыре месяца удалось сэкономить на всех тыловых закупках 3,5 миллиарда гривен. Для понимания: это ориентировочно 20% суммы, которую планируют потратить на закупки.

Также Минобороны впервые приобрело 50 тысяч комплектов женской формы, 100 тысяч электрических грелок, 15 тысяч активных наушников. С поставщиком последних провели переговоры по снижению цены. Это позволило сэкономить еще 11,7 миллиона гривен.

Рустем Умеров выразил благодарность представителям гражданского общества. Что оно на стороне Минобороны и помогает преодолевать коррупцию. Ведь у всех нас единственная цель – как можно быстрее одолеть врага.