Міністр оборони зазначив, що активно над цим працюють. Щоб позбутися недоброчесних учасників системи як зсередини установи, так і зовні. І що для цього тісно співпрацюють з правоохоронцями, щоб викорінювати прояви корупції.

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Зміни будуть помітні частіше

Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, – це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше,

– анонсував Умєров.

Система чинить опір, "однак ми його здолаємо", переконаний міністр оборони.

Він зазначив, що на повну запрацював внутрішній аудит Міноборони та Генеральна інспекція Міністерства оборони. За останні чотири місяці вони виявили багато порушень на понад 10 мільярдів. Їх вчиняли раніше. І на всі випадки, наголошує Умєров, "жорстко реагуємо". Він додав, що тісно співпрацюють з правоохоронцями та спеціальними службами.

Передаємо колегам всю необхідну інформацію. Наприклад, у грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень. Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини,

– зазначив він.

Анонсував закупівлі за стандартами НАТО

За словами Умєрова, у відомстві працюють над тим, щоб розв'язати проблему системно. Для цього впроваджують нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО. Закупівельні механізми перебудовують так, щоб не зашкодити безперервному постачанню зброї та тилового майна нашим військовим.

Відтепер Міноборони – встановлює правила гри, формує політику, контролює торги. Закупівлі здійснюють дві спеціальні агенції,

– додав він.

Власне, нещодавно презентували роботу "Державного оператора тилу". Він займатиметься покупкою тилового майна. Мовиться про їжу, одяг, паливо.

Також, за словами Умєрова, кадрово перезавантажують "Агенцію оборонних закупівель". Вона спеціалізується на покупці зброї.

Він зазначив, що вже є конкретні результати. До прикладу, за чотири місяці вдалося зекономити на всіх тилових закупівлях 3,5 мільярда гривень. Для розуміння: це орієнтовно 20% від суми, яку планують витратити на закупівлі.

Також Міноборони вперше придбало 50 тисяч комплектів жіночої форми, 100 тисяч електричних грілок, 15 тисяч активних навушників. З постачальником останніх провели перемовини, щоб знизити ціну. Це дозволило заощадити ще 11,7 мільйона гривень.

Рустем Умєров висловив вдячність представникам громадянського суспільства. Що воно на боці Міноборони та допомагає долати корупцію. Адже у всіх нас єдина мета – якнайшвидше здолати ворога.