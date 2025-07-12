Умеров – главный и пока единственный кандидат Зеленского на должность посла в США, –Суспільне
- Президент Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова как основного кандидата на должность посла Украины в США.
- Если Умеров станет послом, его место в Министерстве обороны могут занять премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МВД Игорь Клименко или вице-премьер-министр Михаил Федоров.
Сейчас в правительстве могут произойти кадровые изменения. Президент Зеленский рассматривает кандидатов, в частности на должность посла Украины в США.
Об этом информирует Суспільне со ссылкой на источники в Офисе президента, передает 24 Канал.
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Кто может стать новым послом в США?
Президент Украины подтвердил, что посол Украины в США сменится.
По данным источников, министр обороны Рустем Умеров является основным кандидатом на назначение. Владимир Зеленский рассматривает его как пока единственного для этой дипломатической миссии.
В случае, если Умеров поедет в Вашингтон, должность министра обороны может занять один из действующих чиновников.
Среди потенциальных преемников рассматривают:
- премьер-министра Дениса Шмыгаля,
- главу МВД Игоря Клименко,
- вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский заявил, что если в ближайшее время примет решение назначить министра обороны Рустема Умерова послом Украины в США, это повлечет серьезные кадровые изменения в правительстве.
По его словам, такое решение будет иметь весомые последствия. В условиях войны именно Минобороны отвечает за ключевые направления. В частности за реализацию бюджета и принятие критически важных решений. Зеленский отметил, что это очень ответственный шаг.