Зеленский после совещания с Умеровым заинтриговал заявлением об изменениях в государственных институтах
- Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, где обсуждали контрактирование и производство дронов.
- Зеленский отметил необходимость положительной динамики в дипломатии с США и анонсировал изменения в государственных институтах, в частности в сфере обороны.
В субботу, 12 июля, Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. По его результатам президент пообещал "новые решения".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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О чем говорили Зеленский и Умеров?
По словам президента, прежде всего совещание коснулось контрактирования и производство дронов.
Владимир Зеленский поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов. Ведется отдельная работа с европейцами по финансированию.
В этом году должны выйти на значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано. Также готовим нестандартные шаги для поддержки нашей защиты – расширяем географию такой поддержки,
– указал он.
Кроме того, во время разговора с министром Умеровым Владимир Зеленский поднял тему изменений в государственных институтах. Украинский гарант отметил, что Украине нужно больше положительной новой динамики в дипломатии с Соединенными Штатами.
"В то же время нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время", – указал он.
Заметим, Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова как основного кандидата на должность посла Украины в США, пишет Суспільне. Ранее президент прямо заявлял, что назначение Умерова повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины.