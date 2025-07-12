Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Це може бути Умєров, – Зеленський про нового посла у США та перестановки в уряді

Про що говорили Зеленський та Умєров?

За словами президента, перш за все нарада торкнулася контрактування та виробництво дронів.

Володимир Зеленський доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів. Ведеться окрема робота з європейцями щодо фінансування.

Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту – розширюємо географію такої підтримки,

– вказав він.

Окрім того, під час розмови з міністром Умєровим Володимир Зеленський підняв тему змін в державних інституціях. Український гарант наголосив, що Україні потрібно більше позитивної нової динаміки у дипломатії зі Сполученими Штатами.

"Водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом", – вказав він.

Зауважимо, Зеленський розглядає міністра оборони Рустема Умєрова як основного кандидата на посаду посла України в США, пише Суспільне. Раніше президент прямо заявляв, що призначення Умєрова вплине на серйозні перестановки в уряді України.