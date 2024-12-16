Умеров отреагировал на издевательства с военных в 211 бригаде и анонсировал важный законопроект

Ранее в СМИ писали об издевательствах над военными в 211 бригаде. На это отреагировал министр обороны Рустем Умеров.

Он заявил, что затягивание расследований, семейные подряды, поборы, издевательства над военными являются неприемлемыми на третьем году войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Как Умеров отреагировал на издевательство в 211 бригаде

По приказу министра немедленно начала работу Главная инспекция Минобороны, которая будет проверять факты издевательств над военнослужащими в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

Мы также выясним, почему так долго продолжалось расследование этих позорных вещей Военной службой правопорядка. Общество ожидает объяснений, почему ситуация не была решена раньше. Моя позиция как министра четкая: все виновные должны понести наказание,

– заявил Умеров.

Также он анонсировал, что совсем скоро будет представлен законопроект о военном омбудсмене. Этот человек будет заниматься защитой прав военных.

"Я на стороне тех, кто хочет перемен, и верю, что вместе мы построим армию, которой будет гордиться каждый украинец. Служба в ВСУ должна быть честью, а не обеспечением чьих-то персональных прихотей", – добавил Умеров.