Умеров уволил двух заместителей Буданова и планирует еще кадровые чистки, – СМИ

Министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Однако на этом чиновник останавливаться не планирует.

Об этом сообщили собеседники УП в Министерстве обороны Украины. Глава оборонного ведомства пока уволил Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.

Смотрите также СБУ задержала демобилизованного военного, который шпионил для России в Запорожской области

Двух заместителей Буданова уволили

Как рассказал один из источников, увольнение заместителей главы ГУР произошло около недели назад. Интересно, что с самим Будановым решение об увольнении не соглашалось. По мнению собеседника УП, такое решение – не инициатива самого министра.

В то же время, сетью активно распространяется неподтвержденная информация, что в Офисе Президента якобы планируют отставку самого главы ГУР МО Кирилла Буданова. Такие слухи собеседник комментировать отказался.

По словам другого источника, глава оборонного ведомства хочет уволить или уже уволил около 20 генералов и чиновников. Среди причин указывают "неэффективность, совковый подход и отсутствие результатов в работе по направлениям".

Отмечается, что под соответствующие кадровые изменения могут попасть пять заместителей министра, госэскретарь Минобороны и скандально известный начальник штаба командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий.

Напомним, начальник штаба командования Сил беспилотных систем Гладкого дополнительно проверят в СБУ. СМИ писали, что у его жены есть российский паспорт и проживает в оккупированном Крыму вместе с дочерью – спортсменкой, которая участвует в соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб армии России.