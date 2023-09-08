Операция "Деоккупация": как Зеленский четко указал Путину, что Крым будет украинским

По представлению Президента Украины Владимира Зеленского Верховная Рада 6 сентября назначила Рустема Умерова новым министром обороны. Он стал первым в истории Украины крымским татарином, возглавившим Министерство обороны.

Специалисты называют Рустема Умерова профессионалом и отличным переговорщиком с огромными связями в разных частях света. Что означает выбор нового министра для дальнейшего хода российско-украинской войны – читайте в материале 24 Канала.

Достойно внимания Обладает безупречной репутацией и нацелен на деоккупацию Крыма: что известно о Рустеме Умерове.

Первый из крымских татар

20 февраля 2014 года – пока президент-предатель Виктор Янукович планирует побег на фоне победы Революции Достоинства против его диктаторского режима, Россия начинает свою экспансию на территорию Украины. Первым в кровавых планах Кремля был украинский Крым.

Пользуясь слабостью постмайдановской власти Украины, вооруженные "зеленые человечки" захватывают украинский полуостров. Центром проукраинского сопротивления в Крыму выступает консолидированный крымскотатарский народ.

6 сентября 2023 года – почти 10 лет спустя, разгар полномасштабного вторжения России в Украину, начавшийся, в частности, с территории оккупированного Крыма. Верховная Рада назначает новым министром обороны Украины Рустема Умерова – представителя крымскотатарского народа.

Это впервые в истории Украины крымский татарин возглавил целое министерство. Но что еще важнее – символизм момента, когда это произошло. Ведь, по мнению ряда экспертов, Украина сейчас находится на пороге ключевого этапа войны. Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии 24 Каналу даже выразил убеждение, что раньше такого просто не могло произойти.

Рефат Чубаров Глава Меджлиса крымскотатарского народа Еще лет 10 назад именно предположение, что этнический крымский татарин, даже самый лучший профессионал, может претендовать на высокий пост в государстве – было бы невозможным. Поверьте, я знаю о чем говорю.

Сейчас, по его мнению, украинское общество невероятно изменилось. Мол, сегодня мы – очевидцы формирования украинской политической нации, которая является фактором, цементирующим Украинское государство.

В этом аспекте назначения Рустема Умерова министром обороны Украины можно рассматривать как свидетельство успешной интеграции представителей коренного крымскотатарского народа в органы государственной власти Украины.

Иначе и не должно быть, потому что Украина является нашим единым государством. Для крымских татар это не простое слово, наша родина Крым – территория, на которой сформировалась крымскотатарская нация, является неотъемлемой частью Украины,

– подчеркивает Рефат Чубаров.



Заявление Меджлиса крымскотатарского народа относительно кандидатуры Рустема Умерова / Фото с фейсбука Рефата Чубарова

Назначение Умерова – четкий сигнал Путину

Как только в публичном пространстве стали обсуждать кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны, так западные СМИ один за другим начали писать о символизме такой кандидатуры. Мол, назначение представителя крымскотатарского народа будет четким сигналом миру, что Крым после победы Украины останется украинским.

Акцент именно на крымском векторе в зарубежных обсуждениях смены руководства Министерства обороны Украины заметил и Рефат Чубаров. Он отметил довольно интересный факт в таких дискуссиях.

Рефат Чубаров Глава Меджлиса крымскотатарского народа Именно под таким углом назначение Рустема Умерова рассматривают особенно в России. Наверное, уже чувствуют, что час расплаты за совершенные ими преступления неизбежен.

Политолог Николай Давидюк в комментарии 24 Каналу также говорит о символизме такого назначения. Мол, назначение министром обороны представителя крымскотатарского народа, в частности, является и месседжем России, что Украина не отказывается от Крыма и будет его освобождать.

Крымскотатарский народ – это часть Украины, украинского народа. Мы, как большая политическая нация, можем быть разными, но от этого не менее едиными,

– отмечает Николай Давидюк.

Он также отметил, что в своем программном интервью Наталье Мосейчук озвучил и четкие месседжи Западу. Среди них то, что Украина обязательно будет возвращать ныне оккупированный Крым, но с помощью политического давления. Еще одним таким месседжем было обещание, что Украина не будет воевать на территории России, чтобы не лишиться поддержки Запада.

Николай Давидюк Политолог Да, присутствие крымского татарина на этом посту – это месседж, 100%. Сильный, красивый и правильный месседж.

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Умерова выбрали не за этническое происхождение

Несмотря на символизм такого назначения, наши собеседники убеждены, что ключевым критерием при выборе кандидата в министры обороны были его личные качества и профессиональные связи среди стран-партнеров.

Николай Давидюк лично знаком с Рустемом Умеровым, ведь в 2019 году они вместе баллотировались в Верховную Раду по списку политической партии "Голос". Специалист убежден в профессионализме нового министра обороны.

Николай Давидюк Политолог Это суперкрутой коммуникатор. Очень трудолюбивый, очень талантливый, с хорошим образованием и очень сильными контактами на Западе, на Ближнем Востоке и в Турции. Он знает ситуацию в сфере обороны и что происходит с войной, ведь с первых дней он был в переговорных группах. Вся информация уже у него, и не нужно тратить время, чтобы начать управлять министерством.

Политолог убежден, что тесные контакты Рустема Умерова за границей будут иметь практические результаты для Украины в войне с Россией. Если в случае с Западом это потенциальные оружие и деньги, то Ближний Восток – это одна из основ Глобального Юга, поддержкой которого так стремится заручиться Украина.

А Турция – это база зернового коридора. Поэтому здесь все его сильные стороны чрезвычайно нужны и правильны для нашей страны. Я думаю, что это неплохое усиление всего того, что будет происходить в Министерстве обороны,

– подчеркнул Николай Давидюк.

В то же время, он убежден, что именно профессионализм Рустема Умерова был первоочередным критерием при определении его как кандидата на пост нового министра обороны.

Николай Давидюк Политолог Одно другому не мешает, но я не думаю, что его этническое происхождение как-то влияло на назначение.

Также с положительной стороны Рустема Умерова характеризует и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он уверен, что новый министр обороны – очень целеустремленный человек и хороший переговорщик.

Я хорошо знаком с отцом Рустема. Поэтому думаю, что в его деятельности ему очень помогает традиционное крымскотатарское воспитание, в основе которого лежит уважительное отношение к человеку.

– рассказывает Рефат Чубаров.

Глава Меджлиса объясняет, что в налаживании близких контактов в Турции Умерову помогла работа с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым. Ведь Умеров раньше был помощником Джемилева.

Рефат Чубаров Глава Меджлиса крымскотатарского народа После выборов в 2019 году, став народным депутатом, Рустем Умеров органично включился в работу разных органов Верховной Рады. Он не побоялся брать на себя ответственность, что способствовало расширению его связей с политиками из США.

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Россия пыталась сорвать назначение Умерова

Глава Меджлиса крымскотатарского народа также отметил, что неотвратимость освобождения Крыма, которая с назначением нового министра обороны Украины становится лишь очевиднее, доводит до бешенства российских политиков и пропагандистов.

С одной стороны, они усиливают репрессии в оккупированном Крыму против крымских татар и этнических украинцев, с другой – предпринимают отчаянные усилия по демонизации Украины и ее дискредитации,

– отмечает Рефат Чубаров.

В очередной раз российская пропаганда активизировалась именно перед назначением Рустема Умерова новым министром обороны. Таким образом враг пытался предотвратить это назначение.

Рефат Чубаров Глава Меджлиса крымскотатарского народа Наши наблюдения в зарубежных СМИ накануне назначения показывают, что практически все фейки против него готовились в Москве и распространялись через контролируемые российскими спецслужбами иностранные СМИ. В частности, через те, которые расположены на территории Турции.

Изучение ошибок истории

Очевидно, что именно непонимание проблем Крыма со стороны центральной власти Украины еще задолго до 2014 года было одной из предпосылок для того, что Россия смогла оккупировать полуостров. В частности, у официального Киева до оккупации Крыма обычно были достаточно "натянутые" отношения с крымскими татарами.

Но глава Меджлиса отмечает: не только с крымскими татарами. Мол, до 2014 года государственные украинские власти не имели целостной политики в отношении Крыма, а чиновникам в Симферополе разрешали делать все, что им вздумается, лишь бы "был порядок".

Рефат Чубаров Глава Меджлиса крымскотатарского народа Соответственно таким этот порядок и был: за 23 года Независимости Украины в Крыму открыли только 7 школ с украинским языком обучения на 500 тысяч этнических украинцев и 14 школ с крымскотатарским языком обучения на 300 тысяч крымских татар.

По его словам, украинские власти годами ставили превыше всего интересы только этнических россиян, проживавших в Крыму, пренебрегая правами крымских татар и этнических украинцев. Как следствие, это привело к тому, что Киев больше не мог сдерживать экономическую, духовную и идеологическую экспансию Москвы на территории Крыма.

Отношение к крымскотатарскому народу со стороны украинского общества, особенно украинского политикума, кардинально изменилось в результате событий февраля – марта 2014 года и до теперь, когда крымские татары открыто противостоят российской оккупации,

– подчеркнул Рефат Чубаров.

За время Независимости представителей крымскотатарского народа многократно избирали на выборные должности – Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров неоднократно были депутатами Верховной Рады Украины и Верховной Рады Крыма.

Впрочем, на высокие государственные должности крымских татар долго не назначали. Даже постоянным представителями президента Украины в Автономной Республике Крым долгое время были этнические украинцы или россияне. Только в 2018 году Изет Гданов стал первым крымским татарином на этом посту. Да и тот только с приставкой "исполняющий обязанности".

Он является представителем младшего поколения крымских татар, уверенно интегрирующихся в государственную политику Украины:

Тамила Ташева – постоянная представительница президента Украины в АР Крым,

– постоянная представительница президента Украины в АР Крым, Арсен Жумадилов – руководитель Агентства закупок в сфере обороны (орган создан еще во времена министра обороны Алексея Резникова, но до сих пор не начал свою работу),

– руководитель Агентства закупок в сфере обороны (орган создан еще во времена министра обороны Алексея Резникова, но до сих пор не начал свою работу), Эмине Джепарова – первый заместитель министра иностранных дел Украины,

– первый заместитель министра иностранных дел Украины, и наконец, Рустем Умеров – новый министр обороны Украины.

Крымские татары и этнические украинцы первыми бок о бок выступили против российской агрессии в феврале 2014 года. И сейчас очевидно, что только сплоченный и единый украинский народ – этнические украинцы, крымские татары, этнические русские, евреи или десятки других этносов – может претендовать на победу в кровавой войне, развязанной Россией.