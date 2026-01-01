Умеров в Турции ведет переговоры о возобновлении обменов: Зеленский объяснил детали
- Украина стремится возобновить обмены пленными в 2026 году, что является ключевой темой переговоров между Рустемом Умеровым и Хаканом Фиданом.
- Зеленский отметил, что обмены были активными в 2025 году, но в конце года затормозили.
Украина пытается возобновить обмены в 2026 году. Это является ключевой темой переговоров Рустема Умерова с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Президента Украины Владимира Зеленского.
Что известно о переговорах Умерова в Турции?
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калином.
По словам Владимира Зеленского, в 2026 году Украина пытается восстановить обмены пленными, и именно это, по словам Президента, является ключевой темой в диалогах с Турцией.
Нам нужно это содействие, чтобы возвращать наших украинцев домой из российского плена,
– подчеркнул Зеленский.
Он уточнил, что в 2025 году обмены были активными, однако под конец года, к сожалению, затормозили.
Какие последние новости об обменах пленными?
Президент Украины заявил, что россияне затягивают с обменами пленных, пытаясь привязать их к более широким договоренностям в рамках мирных переговоров.
Вместо того, чтобы просто согласовать списки и провести обмен, оккупанты пытаются привязать обмен к каким-то большим переговорам, где можно торговаться за другие вопросы.
Также известно, что 20 ноября Россия вернула в Украину 1000 тел, которые, по ее утверждению, принадлежат украинским военнослужащим, для проведения идентификационных экспертиз.