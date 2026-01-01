Умеров в Турции ведет переговоры о возобновлении обменов: Зеленский объяснил детали

Украина пытается возобновить обмены в 2026 году. Это является ключевой темой переговоров Рустема Умерова с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите также "Вернуть каждого": все об обменах, как работает Координационный штаб и где удерживают пленных

Что известно о переговорах Умерова в Турции?

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калином.

По словам Владимира Зеленского, в 2026 году Украина пытается восстановить обмены пленными, и именно это, по словам Президента, является ключевой темой в диалогах с Турцией.

Нам нужно это содействие, чтобы возвращать наших украинцев домой из российского плена,

– подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что в 2025 году обмены были активными, однако под конец года, к сожалению, затормозили.

Какие последние новости об обменах пленными?