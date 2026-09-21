СМИ пишут о недовольстве Виткоффом в Киеве: Умеров оценил работу спецпосланника Трампа

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в Киеве недовольны дипломатической деятельностью специального представителя президента США Стива Виткоффа и стремятся к его замене. Одна из главных претензий – нежелание усиливать реальное давление на Москву.

Главный переговорщик Зеленского и руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров опроверг сообщения в СМИ в комментарии для Axios.

Как в Киеве на самом деле оценивают работу Виткоффа?

Умеров заявил, что работу американских переговорщиков должны оценивать люди, которые непосредственно участвуют в переговорном процессе и тесно сотрудничают со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Он отметил, что переговоры находятся под пристальным вниманием общественности и СМИ, поэтому "сопровождаются критикой".

Стив прекрасно работал с нами. Мы не тратим время и сосредоточены на поиске решений,

– сказал Умеров.

По его словам, на переговорах удалось добиться значительного прогресса. В частности, количество спорных вопросов сократилось с десятков фактически до одного – двух ключевых вопросов.

Тенденция положительная. США очень сосредоточены на прекращении войны в Украине. Соединенные Штаты понимают ситуацию на поле боя и дают всем сигнал, что эта ужасная война должна закончиться,

– пояснил глава СВР.

Ранее на этой неделе Kyiv Independent сообщил, что украинские власти "все больше разочаровываются" в спецпредставителе Белого дома Стиви Виткоффе.

Публикация появилась через несколько дней после того, как Виткофф и советник Трампа, а также его зять Джаред Кушнер впервые с начала войны посетили Киев.

Недовольны работой Виткоффа и в Москве. Кремлю не нравится то, что спецпредставитель Трампа не в состоянии заставить Украину отказаться от своих законных территорий.