Головний переговорник Зеленського та керівник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров спростував повідомлення у ЗМІ в коментарі Axios.

Як у Києві насправді оцінюють роботу Віткоффа?

Умєров заявив, що роботу американських переговорників мають оцінювати люди, які безпосередньо беруть участь у переговорному процесі та тісно працюють зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Він зазначив, що переговори перебувають під пильною увагою громадськості та ЗМІ, тому "супроводжуються критикою".

Стів чудово працював із нами. Ми не витрачаємо час і зосереджені на пошуку рішень,

– сказав Умєров.

За його словами, на переговорах вдалося досягти значного прогресу. Зокрема, кількість спірних питань скоротилася з десятків фактично до одного – двох ключових питань.

Тенденція позитивна. США дуже зосереджені на припиненні війни в Україні. Сполучені Штати розуміють ситуацію на полі бою та дають усім сигнал, що ця жахлива війна має закінчитися,

– пояснив глава СЗР.

Раніше цього тижня Kyiv Independent повідомив, що українська влада "дедалі більше розчаровується" у спецпредставнику Білого дому Стіві Віткоффі.

Публікація з'явилася через кілька днів після того, як Віткофф і радник Трампа та його зять Джаред Кушнер уперше від початку війни відвідали Київ.

Незадоволені роботою Віткоффа і у Москві. Кремлю не подобається те, що спецпредставник Трампа не спроможний змусити Україну відмовитися від своїх законних територій.