Про це пише низка медіа, зокрема, The Independent і Kyiv Independent, зауважуючи, що від березня 2025 року він був основним каналом зв'язку між новою американською адміністрацією та Кремлем. За лаштунками посадовці в обох країнах вже працюють над його заміною.

Чим Віткофф розлютив Київ та Москву?

Українська влада закидає американському посланцю небажання посилювати реальний тиск на Росію.

Натомість у Кремлі Віткоффа звинувачують у дипломатичних провалах та нездатності змусити Україну відмовитися від своїх законних територій.

Невдоволення досягло піка після того, як він разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером відвідав обидві столиці для чергового раунду консультацій.

Вони постійно кажуть нам, що ви маєте покласти край цій війні, ніби ми, чорт забирай, не хочемо її закінчувати,

– наголосив анонімний український чиновник.

Тло переговорного процесу

Паралельно з цим Володимир Зеленський висловив готовність особисто зустрітися з Володимиром Путіним на території США.

У відповідь речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що український лідер може приїхати до Москви. Водночас Дональд Трамп раніше анонсував домовленість про взаємне припинення ударів по енергетиці, проте Росія досі ігнорує цю ініціативу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Білому домі категорично спростували чутки про зменшення ролі Віткоффа на користь директора ЦРУ Джона Реткліффа.

Тоді в адміністрації Трампа назвали такі повідомлення медіа абсурдними та запевнили у повній довірі до своїх перемовників.

Також експерти зазначали, що під час своїх візитів американські спецпосланці збирали реальні позиції обох сторін, аби сформувати фінальне бачення угоди.