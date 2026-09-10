Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов розповів 24 Каналу про залаштунки нещодавнього візиту американських спецпосланців. За його словами, головна зміна полягає у зміні самого підходу Вашингтона до збору позицій сторін.

Чим візит Віткоффа та Кушнера відрізнявся від попередніх?

Леонов зазначив, що напередодні візиту Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви, туди приїжджав глава ЦРУ Джон Реткліфф і вочевидь він передав якусь інформацію Володимиру Путіну. І судячи із заяв росіян про те, що на фронті у них все чудово, на землі Росія перемагає і не збирається нападати на Європу, очільника Кремля таки зачепила інформація про реальний стан на фронті, яку передав Реткліфф. А також застереження щодо провокацій стосовно європейських країн.

Але в іншому немає серйозних поступів. Можемо орієнтуватися навіть на слова Володимира Зеленського, який зазначив, що взимку точно війна триватиме. Це означає, що домовились домовлятися. І найкращий варіант, якщо на нових умовах,

– підкреслив він.

Експерт звернув увагу на те, що разом із Віткоффом і Кушнером до Москви прилітали посадовці Мінфіну США, які відповідають за санкції, а також представник Держдепартаменту. Вони мали чітко донести до Путіна наслідки відмови від переговорів і зафіксувати його реальні відповіді без прикрас.

Також політолог зауважив, що раніше представники Дональда Трампа літали до Москви, а потім одразу поверталися до Вашингтона і там доводили до Трампа позицію Росії, намагаючись якимось чином це продати Україні та Європі.

Зараз ситуація змінилася: вони полетіли до Вашингтона вже з позицією двох сторін,

– наголосив Олександр Леонов.

Експерт підкреслив, що хоч Трамп і продовжує публічно хвалитися "чудовими розмовами" з Путіним, ситуація на фронті від цього не змінюється. Очільник Кремля вважає відсутність достатньої кількості антибалістичної ППО в України своїм вікном можливостей і продовжує атакувати цивільні об'єкти.

Політолог підсумував результати візиту Віткоффа та Кушнера до Москви і Києва: дивіться відео

За словами політолога, якщо Білий дім справді прагне швидкого завершення бойових дій, існує лише один дієвий механізм. Його підтримують навіть Китай та Індія через економічний тиск і зростання цін на продовольство.

Якщо Трамп хоче закінчити війну швидко, є тільки один вихід – це повне і безумовне припинення вогню. Все інше без додаткового посилення допомоги Україні у ППО, далекобійності та нових санкцій проти Росії не зрушить ситуацію з місця,

– підсумував виконавець директор Центру "Пента".

Нагадаємо, раніше американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ для проведення консультацій щодо можливих мирних ініціатив Дональда Трампа.