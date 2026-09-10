Исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов рассказал 24 Каналу о закулисных деталях недавнего визита американских специальных посланников. По его словам, главное изменение заключается в изменении самого подхода Вашингтона к выяснению позиций сторон.

Почему визит Виткоффа и Кушнера отличался от предыдущих?

Леонов отметил, что накануне визита Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву туда приезжал глава ЦРУ Джон Ретклифф и, очевидно, передал какую-то информацию Владимиру Путину. И, судя по заявлениям россиян о том, что на фронте у них все прекрасно, на земле Россия побеждает и не собирается нападать на Европу, главу Кремля все-таки задела информация о реальном положении дел на фронте, переданная Ретклиффом. А также предостережение относительно провокаций в отношении европейских стран.

Но в остальном нет серьезных подвижек. Можем ориентироваться даже на слова Владимира Зеленского, который отметил, что зимой война точно продолжится. Это означает, что договорились договариваться. И лучший вариант – если на новых условиях,

– подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на то, что вместе с Виткоффом и Кушнером в Москву прилетели чиновники Минфина США, отвечающие за санкции, а также представитель Госдепартамента. Они должны были четко донести до Путина последствия отказа от переговоров и зафиксировать его реальные ответы без прикрас.

Также политолог отметил, что ранее представители Дональда Трампа летали в Москву, а затем сразу возвращались в Вашингтон и там доносили до Трампа позицию России, пытаясь каким-то образом "продать" это Украине и Европе.

Сейчас ситуация изменилась: они полетели в Вашингтон уже с позицией обеих сторон,

– подчеркнул Александр Леонов.

Эксперт подчеркнул, что хотя Трамп и продолжает публично хвастаться "замечательными беседами" с Путиным, ситуация на фронте от этого не меняется. Глава Кремля считает отсутствие у Украины достаточного количества антибаллистической ПВО своим "окном возможностей" и продолжает проводить атаки на гражданские объекты.

Политолог подвел итоги визита Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев: смотрите видео

По словам политолога, если Белый дом действительно стремится к скорейшему завершению боевых действий, существует лишь один действенный механизм. Его поддерживают даже Китай и Индия из-за экономического давления и роста цен на продовольствие.

Если Трамп хочет быстро закончить войну, есть только один выход – это полное и безусловное прекращение огня. Все остальное без дополнительного усиления помощи Украине в сфере ПВО, дальнобойности и новых санкций против России не сдвинет ситуацию с мертвой точки,

– подытожил исполняющий обязанности директора Центра "Пента".

Напомним, ранее американские спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для проведения консультаций по возможным мирным инициативам Дональда Трампа.