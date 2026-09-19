Об этом пишут ряд СМИ, в частности The Independent и Kyiv Independent, отмечая, что с марта 2025 года он был основным каналом связи между новой американской администрацией и Кремлем. За кулисами чиновники в обеих странах уже работают над его заменой.

Почему Виткофф разозлил Киев и Москву?

Украинские власти упрекают американского посланника в нежелании усиливать реальное давление на Россию.

В то же время в Кремле Виткоффа обвиняют в дипломатических провалах и неспособности заставить Украину отказаться от своих законных территорий.

Недовольство достигло пика после того, как он вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером посетил обе столицы для очередного раунда консультаций.

Они постоянно говорят нам, что вы должны положить конец этой войне, будто мы, черт возьми, не хотим ее заканчивать,

– подчеркнул анонимный украинский чиновник.

Контекст переговорного процесса

Параллельно с этим Владимир Зеленский выразил готовность лично встретиться с Владимиром Путиным на территории США.

В ответ пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер может приехать в Москву. В то же время Дональд Трамп ранее анонсировал договоренность о взаимном прекращении ударов по энергетике, однако Россия до сих пор игнорирует эту инициативу.

Напомним, ранее мы писали, что в Белом доме категорически опровергли слухи об уменьшении роли Виткоффа в пользу директора ЦРУ Джона Ретклиффа.

Тогда в администрации Трампа назвали такие сообщения СМИ абсурдными и заверили в полном доверии к своим переговорщикам.

Также эксперты отмечали, что во время своих визитов американские спецпосланники собирали реальные позиции обеих сторон, чтобы сформировать окончательное видение соглашения.