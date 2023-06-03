Несмотря на массированные ракетные атаки: в Минобороны рассказали, что контрнаступление будет следовать плану

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал, что, несмотря на постоянные ракетные атаки России, планы по контрнаступлению остаются неизменными. Это собственно еще раз доказывает, что россияне "сели в лужу".

Гаврилов напомнил, что главная цель этих атак – остановить контрнаступление и нацелиться на центры принятия решений. В то же время чиновник утверждает, что украинская ПВО не даст плану оккупантов осуществиться.

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Планы относительно контрнаступления остаются неизменными

Заместитель министра обороны назвал интенсивное использование Россией баллистических ракет в мае "последним стратегическим средством". Кроме того, он добавил, что системы противовоздушной обороны Украины были "более чем на 90% эффективны" против этих атак.

Для России стало огромным сюрпризом, что эффективность баллистических ракет была почти нулевой против современных систем противовоздушной обороны, которые мы получили от наших партнеров.

– заметил Гаврилов.

Более того, по его словам, российские ракетные обстрелы не повлияли на время начала долгожданного контрнаступления.

"Ничто не может остановить наши усилия, наше желание и нашу уверенность в том, что мы победим в этой войне. Украина начнет контрнаступление, намереваясь освободить наши территории в этом году", – подчеркнул чиновник.

Готова ли Украина к контрнаступлению