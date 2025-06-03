В России, вероятно, работали над УМПК-ПД еще с 2023 года, но первое их фото появилось только в марте 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Смотрите также Угроза реальна: в ГУР рассказали, сколько и какие именно ракеты враг производит ежемесячно

Чем угрожающие новые КАБы

Эксперты отмечают, что новая версия авиабомб имеет большую площадь крыла, более прочную систему крепления и мощный механизм управления.

Если дальность сброса УМПК составляла 60 – 80 километров, то новых более дальнобойных образцов – до 95 километров.

Су-34 с новыми бомбами / Фото соцсети

Появление и активное применение УМПК-ПД предоставляет россиянам две возможности.

Во-первых, они могут наносить более дальнобойные удары с уже наработанных рубежей использования вооружения.

Во-вторых, пилоты Су-34 получили возможность производить сброс бомб из более глубокого тыла, что означает большую безопасность миссии.

Заметим: чем дальше летит КАБ с использованием спутниковой навигации, тем больше времени он может находиться под действие украинского РЭБ, который будет отклонять его от заложенной цели.

Сейчас именно установка помех является одним из основных методов противодействия этой угрозе. В то же время враг активно устанавливает в УМПК антенны спутниковой навигации типа "Комета-М", дойдя до 8 элементов и имея "Комету-М" и на 12 элементов. И чем больше элементов – тем сложнее глушить этот модуль.