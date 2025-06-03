На запрос NV ГУР сообщило, что Россия постоянно пополняет свои ракетные запасы, передает 24 Канал.
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Сколько ракет враг производит
В разведке говорят, что быстрее всего оккупантам удается пополнять запасы баллистических "Искандеров" и крылатых ракет "Х-101".
Каждый месяц захватчики выпускают:
- "Искандер-М" – 60 – 70 единиц;
- "Кинжал" – 10 – 15 единиц;
- "Искандер-К" – 20 – 30 единиц;
- "X-101" – 60 – 70 единиц;
- "Калибр" – 25 – 30 единиц;
- "X-32" – до 10 единиц;
- "Оникс" и "Циркон" – 20 – 30 единиц всего.
Враг в запасе имеет несколько тысяч ракет различных типов. В частности, "Искандер-М" – почти 600 единиц.
Напомним, что в результате операции "Паутина", которую провела СБУ 1 июня, был нанесен значительный удар по способности оккупантов массированно обстреливать Украину ракетами. В ходе спецоперации было поражено 34 процентов вражеской стратегической авиации.