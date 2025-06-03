На запит NV ГУР повідомило, що Росія постійно поповнює свої ракетні запаси, передає 24 Канал.

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Скільки ракет ворог виробляє

У розвідці кажуть, що найшвидше окупантам вдається поповнювати запаси балістичних "Іскандерів" та крилатих ракет "Х-101".

Щомісяця загарбники випускають:

"Іскандер-М" – 60 – 70 одиниць;

"Кинжал" – 10 – 15 одиниць;

"Іскандер-К" – 20 – 30 одиниць;

"X-101" – 60 – 70 одиниць;

"Калібр" – 25 – 30 одиниць;

"X-32" – до 10 одиниць;

"Онікс" і "Циркон" – 20 – 30 одиниць загалом.

Ворог у запасі має кілька тисяч ракет різних типів. Зокрема, "Іскандер-М" — майже 600 одиниць.

Нагадаємо, що внаслідок операції "Павутина", яку провела СБУ 1 червня, було завдано значного удару по здатності окупантів масовано обстрілювати Україну ракетами. У ході спецоперації було уражено 34 відсотків ворожої стратегічної авіації.