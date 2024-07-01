Путин об этом очень жалеет: может ли диктатор передать власть одной из дочерей

Владимир Путин не признает своих дочерей, практически не выходит с ними на публику. Российский диктатор очень жалеет, что не имеет сына, которому бы он мог доверять.

Хотя его дочери являются важными лицами в стране-агрессоре, они никогда не унаследуют власть диктатора. Об этом 24 Каналу рассказал основатель издания "Важные истории" Роман Анин, отметив, что граждане России никогда не признают президента женщину.

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Может ли диктатор передать власть одной из дочерей

По мнению Анина, самое главное, о чем жалеет Путин в своей жизни – это то, что у него нет сына. Ведь учитывая параноидальное недоверие ко всем, единственный человек, которому он бы мог доверять свою власть – член семьи.

Однако российское общество, скорее всего, не примет женщину-президента. Российский диктатор это хорошо понимает.

Я не верю, что он видит в своих дочерях, в первую очередь в старшей, своих преемниц,

– подчеркнул основатель издания.

Однако, по словам Анина, они бесспорно занимают важное место в российской системе власти. Особенно Екатерина Тихонова, младшая дочь, которая была замужем за сыном друга и советника Путина. Сейчас она активно вовлечена в изготовление беспилотников России. Поэтому Екатерина прямо участвует в войне против Украины.

Недавно обе дочери диктатора впервые вместе появились на публике и выступили на Петербургском международном форуме. Старшая дочь рассказала об инновациях в биотехнологиях и биопроизводстве. Младшая – об обеспечении "технологического суверенитета" военно-промышленного комплекса России.