Хоч його доньки є важливими особами в країні-агресорці, вони ніколи не успадкують владу диктатора. Про це 24 Каналу розповів засновник видання "Важливі історії" Роман Анін, зауваживши, що громадяни Росії ніколи не визнають президента жінку.

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Чи може диктатор передати владу одній із дочок

На думку Аніна, найголовніше, про що шкодує Путін у своєму житті – це те, що у нього немає сина. Адже враховуючи параноїдальну недовіру до всіх, єдина людина, якій він би міг довіряти свою владу – член сім'ї.

Однак російське суспільство, скоріш за все, не прийме жінку-президента. Російський диктатор це добре розуміє.

Я не вірю, що він бачить в своїх доньках, в першу чергу в старшій, своїх наступниць,

– підкреслив засновник видання.

Однак, за словами Аніна, вони безперечно займають важливе місце у російській системі влади. Особливо Катерина Тихонова, молодша донька, яка була одружена з сином друга та радника Путіна. Зараз вона активно залучена до виготовлення безпілотників Росії. Тому Катерина прямо бере участь у війні проти України.

Нещодавно обидві доньки диктатора вперше разом з'явились на публіці та виступили на Петербурзькому міжнародному форумі. Старша донька розповіла про інновації в біотехнологіях і біовиробництві. Молодша – про забезпечення "технологічного суверенітету" військово-промислового комплексу Росії.