Уничтожал Мариуполь: в список санкций ЕС попал "мясник" Путина Мизинцев

Европейский Союз ввел новые персональные санкции, в которые попали лица, связанные с кремлевским режимом. Среди них есть и откровенные подонки.

Всего в новый список санкций от Европейского Союза попало 65 человек и 18 компаний. Все они приближены к Кремлю.

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"Мариупольский мясник"

Под санкции попал и Михаил Мизинцев. Это российский генерал-полковник, являющийся в России начальником национального центра управления обороной Российской Федерации. Однако мировой общественности он известен больше как Butcher of Mariupol ("мариупольский мясник").

Именно Мизинцев был идентифицирован как командир, ответственный за осаду Мариуполя, во время которого город просто стерли с лица земли. Мизинцев использовал тактику, которую Россия до этого испытала в Сирии во время осады Алеппо – постоянные артиллерийские обстрелы и удары с воздуха.

Мизинцев обвиняется, в частности, в организации бомбардировок города Мариуполя, в результате которых погибли тысячи мирных жителей города. Именно он ответственен за бомбардировку роддома и драмтеатра в Мариуполе, в результате чего погибли сотни детей.

"Михаил Мизинцев является физическим лицом, ответственным за поддержку или реализацию действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности или безопасности в Украине", – говорится в заявлении ЕС.

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Бомбардировка Мариуполя: роддом и драмтеатр

Мариуполь подвергся чудовищным бомбардировкам с первого дня российского вторжения. Это ведь город на пути из России в оккупированный Крым. Поэтому оккупантам было важно захватить его для "сухопутного коридора" к оккупированному полуострову.

Наиболее ужасающими стали две бомбежки Мариуполя, когда на город сбросили авиабомбы. Их сбрасывали на гражданские объекты, где находились или скрывались жители города от обстрелов.

На роддом и детскую больницу в Мариуполе российские кафиры сбросили несколько бомб 9 марта. Тогда сразу в результате обстрела погибли три человека, среди них ребенок. 17 человек получили ранения. Впоследствии от полученных ран скончалась еще одна роженица и ее новорожденный ребенок.

Авиаудар по зданию драмтеатра в Мариуполе был совершен 16 марта. На него сбросили мощную авиабомбу. Тогда в помещении скрывалось от 500 до 1200 человек. Сколько из них погибло – неизвестно. Город вскоре оказался в оккупации, и россияне скрывают количество жертв. Завалы разрушенного театра кафиры разобрали, а погибших похоронили в безымянных могилах.

Коллаборанты под санкциями

В новом санкционном списке 65 человек. Большинство из них – россияне. Но есть и те, кто имеет гражданство Украины, но сотрудничает с врагом . В общей сложности таких пятеро.

В санкционный список Европейского Союза попал гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо. А также его "заместитель" Кирилл Стремоусов. В то же время в документах ЕС в Стремоусове числится российское гражданство. Хотя еще в 2020 году он был украинцем.

Среди других коллаборантов из Херсона, попавших под санкции ЕС, также Сергей Черевко и Татьяна Кузьмич.

От Запорожья в санкционный список попала российская ставилица в Мелитополе Галина Данильченко.

Смотрите видео уничтоженного Мариуполя