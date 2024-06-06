Уничтожено очередное российское судно: почему не сработала вражеская защита

Украина все чаще уничтожает Черноморский флот России. Так, 6 июня разведчики у берегов Крыма нанесли успешный удар по российскому рейдовому буксиру "Сатурн".

В результате операции в акватории Панского озера очередное судно россиян уничтожено. Военный обозреватель Денис Попович объяснил 24 Каналу, почему не сработала вражеская защита.

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Какие задачи выполнял буксир

Попович рассказал, что буксир "Сатурн" был предназначен для вождения несамоходных, или потерявших ход, плавсредств и плавучих сооружений, а также оказания помощи кораблям и судам, потерпевших беду в море.

Его военное значение довольно ограничено. Одним судном меньше в оккупационном Черноморском флоте России. Корабль, для которого предназначался этот буксир, которому он мог помочь, теперь не поможет,

– сказал военный обозреватель.

Самое главное то, что Украина понемногу отрабатывает по российской флотилии, лишает ее как боевых возможностей, так и логистических.

Почему не сработала российская оборона

По словам военного обозревателя, разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений россиян в черноморской акватории.

То, что боновые заграждения не помогли, означает еще один аспект этого поражения. То есть очевидно была найдена возможность их преодолеть, как-то обойти или иным способом достичь цели,

– подчеркнул Денис Попович.

Использовался не один дрон, было последовательное уничтожение оборонительных линий. Эта спецоперация продемонстрировала, что тщетны попытки оккупантов защитить черноморскую акваторию.

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