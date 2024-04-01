Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что это не самые масштабные потери россиян, но очень знаковые. В ISW тем временем объяснили, что означает отражение наступления механизированного батальона.

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Уничтожена российская техника

Свитан отметил, что когда российские войска заходили в Украину в феврале 2022 года, то несли еще более масштабные потери. Были масштабнее и в боях за Бахмут, Попасную, Угледар. Задачей россиян было сфотографироваться со своим флагом в окрестностях Тоненького.

Под эту задачу была выделена большая колонна техники, которая сфотографировалась на входе в Тоненькое, но технику, фактически всю, потеряла,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Удар российской ракеты по российскому НПЗ

Громкий взрыв прогремел в Саратовской области в России. Поговаривают, что это российская ракета Х-101 попала в российский НПЗ. По словам летчика-инструктора, ракеты у россиян падают не туда очень часто. Когда мы видим полет 11 самолетов, и получаем всего 21 ракету, одна просто падает еще на территории России.

"Большая часть ракет падает в Каспийское море. Почему они и запускают их именно над Каспием, чтобы не было вот таких инцидентов. Если ракета запустилась, двигатель запустился, стал на крыло, тогда ракета, возможно, долетит. Та же часть, которая не проходит технический контроль, просто не запускается", – подчеркнул военный эксперт.

Россия объявила Малюка в розыск

Полковник запаса ВСУ также отреагировал на то, что Россия обвинила Украину, СБУ и Малюка в организации теракта в "Крокусе". Как он отметил, никто в Украине и мире к этому серьезно не будет относиться, и СБУ продолжит свою работу по уничтожению россиян.

После проведенных так называемых выборов российское руководство можно считать нелегитимным. Выборы проводились на нашей территории, на территории 5 наших областей. Это означает, что вся российская верхушка – сейчас нелегитимна. Всех органов российской власти не существует, согласно той же российской конституции,

– подчеркнул Свитан.

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