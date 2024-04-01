Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що це не наймасштабніші втрати росіян, але дуже знакові. В ISW тим часом пояснили, що означає відбиття наступу механізованого батальйону.

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Знищена російська техніка

Світан зазначив, що коли російські війська заходили в Україну в лютому 2022 року, то зазнавали ще більш масштабних втрат. Були масштабніші й у боях за Бахмут, Попасну, Вугледар. Завданням росіян було сфотографуватись зі своїм прапором на околицях Тоненького.

Під це завдання була виділена велика колона техніки, яка сфотографувалась на вході в Тоненьке, але техніку, фактично всю, втратила,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Удар російської ракети по російському НПЗ

Гучний вибух пролунав у Саратовській області в Росії. Подейкують, що це російська ракета Х-101 влучила в російський НПЗ. За словами льотчика-інструктора, ракети в росіян падають не туди дуже часто. Коли ми бачимо політ 11 літаків, й отримуємо всього 21 ракету, одна просто падає ще на території Росії.

"Велика частина ракет падає в Каспійське море. Чому вони й запускають їх саме над Каспієм, аби не було ось таких інцидентів. Якщо ракета запустилась, двигун запустився, став на крило, тоді ракета, можливо, долетить. Та ж частина, яка не проходить технічний контроль, просто не запускається", – наголосив військовий експерт.

Росія оголосила Малюка в розшук

Полковник запасу ЗСУ також відреагував на те, що Росія звинуватила Україну, СБУ та Малюка в організації теракту в "Крокусі". Як він зазначив, ніхто в Україні та світі до цього серйозно не ставитиметься, й СБУ продовжить свою роботу зі знищення росіян.

Після проведених так званих виборів російське керівництво можна вважати нелегітимним. Вибори проводились на нашій території, на території 5 наших областей. Це означає, що вся російська верхівка – нині нелегітимна. Усіх органів російської влади не існує, згідно тієї ж російської конституції,

– підкреслив Світан.

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