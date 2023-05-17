Об этом 24 Каналу сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, два полковника в одном месте свидетельствуют о низком качестве подготовки младших кадров.

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" Во-первых, уничтожить вражеского полковника – это всегда достижение, трофей, потому что на этого человека потрачены годы подготовки. Во-вторых, то, что ротой или батальоном руководили два полковника, свидетельствует о низком качестве подготовки младших офицерских и сержантских кадров", – сказал Череватый.

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Спикер отметил, что моральное состояние россиян подавлено. В большинстве своем они выполняют свои боевые обязанности под давлением и с элементами унижения. Показательно также то, что каждый последующий личный состав низшего качества, чем предыдущий.

Череватый согласился с главой ГУР Кириллом Будановым, что оккупанты еще могут вести оборонительные действия, но абсолютно иссякли для больших наступательных операций. Украинские защитники выбили лучших военных России.

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