Про це 24 Каналу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, два полковники в одному місці свідчать про низьку якість підготовки молодших кадрів.

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"По-перше, знищити ворожого полковника – це завжди досягнення, трофей, бо на цю людину потрачено роки підготовки. По-друге, те, що ротою чи батальйоном керували два полковники, свідчить про низьку якість підготовки молодших офіцерських і сержантських кадрів", – сказав Череватий.

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Який стан підготовки росіян під Бахмутом

Речник зазначив, що моральний стан росіян пригнічений. Здебільшого вони виконують свої бойові обов'язки під тиском та з елементами приниження. Показовим також є те, що кожен наступний особовий склад нижчої якості за попередній.

Череватий погодився з головою ГУР Кирилом Будановим, що окупанти ще можуть вести оборонні дії, але абсолютно вичерпалися для великих наступальних операцій. Українські захисники вибили найкращих військових Росії.

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