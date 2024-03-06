Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник Эскендер Бариев, отметив, что в Крыму проживают разные категории населения. Для украинцев уничтожение корабля, конечно, стало приятной новостью и мощным сигналом.

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Какие общественные настроения царят в Крыму

Население Крыма по-разному воспринимает эту информацию. Не надо забывать, что есть люди, которые не получают никаких новостей, или те, кто вообще не интересуется тем, что происходит. Сюда можно отнести российских граждан или коллаборантов.

Они читают только пропагандистские СМИ, верят тому, что рассказывает оккупационная власть, не хотят услышать никаких альтернатив. Есть и такие, которым абсолютно безразлично на все, поэтому они ничем не интересуются.

Что касается наших граждан, то каждый удачное поражение поднимает им настроение, тогда появляется уверенность, что Крым все-таки будет деоккупирован,

– рассказал Эскендер Бариев.

Среди людей продолжались дискуссии о контрнаступлении, ведь об этом много говорилось и ожидалось, что оно состоится в 2023 году. Такие процессы воспринимаются довольно больно, но когда украинцы действительно видят эффективные действия, удары, то начинают говорить, что верят в освобождение Крыма и очень этого ждут.

Как отреагировали оккупанты

Прежде всего оккупанты пытались вспомнить обо всех своих "достижениях". Например, говорили, что якобы уничтожили 38 БПЛА и много другого оружия ВСУ.

Они говорят, как когда-то сбили украинский Су-24, ударили по МиГ-29, который летел в Кривой Рог – этим всем оккупанты пытаются заговорить, "перекрыть" информацию, которая связана с ударами по российским кораблям,

– отметил правозащитник.

Также россияне хотят убедить людей якобы вообще ничего не произошло, для этого они скрывают данные погибших и раненых. Невыгодные им сообщения – опровергают.

Что известно об уничтожении "Сергея Котова"