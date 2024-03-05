Украина уничтожила уже два новейших российских корвета из 4, - Плетенчук о потерях России во флоте

Украинские разведчики 5 марта уничтожили российский патрульный катер "Сергей Котов" возле Керченского пролива. Украина уничтожила уже 2 новейших корвета из 4, которые имела Россия.

Об этом в эфире “Радио Свобода" рассказал представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он также добавил, что участок в Керченском проливе официально закрыт для судоходства, передает 24 Канал.

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Плетенчук прокомментировал уничтожение "Сергея Котова"

Представитель ВМС рассказал, что российский патрульный катер "Сергей Котов" охранял Керченский пролив. Именно там его и уничтожили украинские дроны Magura V5.

Этот корабль конкретно охранял наш Керченский пролив, в наших территориальных водах. И, кстати, этот участок моря официально закрыт для судоходства Украиной, которая имеет право делать предупреждения по этому поводу. То есть, мы предупреждали еще в прошлом году, что здесь ходить не надо,

– сказал Плетенчук.

Он также добавил, что уже два судна из четырех этого проекта было уничтожено. Так, в октябре 2023 украинские защитники нанесли критические поражения корвету "Павел Державин".

"Один из них "Павел Державин", который получил два повреждения от ВМС недавно. Помните, возле Крыма Он так же нарвался на две мины, которые мы там установили. И даже еще неизвестно до конца, в каком он состоянии, но не в боеготовом, это точно. То есть, фактически, два из четырех этих кораблей этого проекта уже не в строю", – отметили в ВМС.

Плетенчук пояснил, что такие патрульные корабли могут выполнять различные задачи: охрана пунктов базирования, охрана водного региона и пролива, контроль гражданского судоходства. Уничтожение корветов, как "Сергей Котов" и "Павел Державин" имеет существенный всплыл на выполнение этих задач, а также и на психологическое состояние военных. Так, после уничтожения очередного судна враг понимает, что выход в море – это реальная опасность там и остаться.

По словам Плетенчука, это влияет на желание оккупантов служить на так называемом Черноморском флоте.

"Ну, а для нас это еще один шаг на пути к освобождению акватории Черного моря и Азовского от присутствия российского флота. Потому что, как мы уже неоднократно подчеркивали, наша конечная цель – отсутствие присутствия этих кораблей в Азово-Черноморском регионе", – добавил Плетенчук.

Вместе с судном могли уничтожить и экипаж

Российский корвет "Сергей Котов" 5 марта поразили украинские дроны Magura V5 возле Керченского пролива. После нескольких попаданий вражеское судно отправилось на дно Черного моря.

Вероятно, вместе с судном был ликвидирован и экипаж "Сергея Котова". В настоящее время уточняются все данные о потерях и пострадавших. Андрей Юсов также добавил, что ночью также заметили 10 карет скорой, которые могли направить для того, чтобы они оказывали помощь пострадавшим.