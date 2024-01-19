В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан разобрал уничтожение этого корвета.

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Корвет "Тарантул"

По его словам, партизаны "Атеш" предоставили информацию о том, что они обнаружили этот корабль. Впоследствии проверили и оказалось, что этот он действительно уничтожен. Россияне спрятали его в потоке информации – ничего о нем не говорили.

По мнению военного эксперта, скорее всего, его повредил наш безэкипажный катер. Как минимум, он есть у 2 спецслужб, которые тесно сотрудничают с военно-морским флотом Украины.

"После доразведки, с помощью партизан, можно говорить, что во время одной из атак на Севастопольскую бухту затопили еще и этот русский корабль", – добавил Роман Свитан.

Крым без электричества

Военный эксперт рассказал, что ТЭС также, как минимум, под нашим вниманием. Ведь на большинстве гражданских линий электропередач висят российские военные объекты. Крым так наполнен российскими военными, как ни один другой регион.

Там более 150 стационарных военных объектов. Стационарных, то есть еще от Советского союза. И еще около сотни мобильных. То есть 250 – 270 военных объектов и все они питаются от сети. Соответственно это легальная военная цель и она будет выводиться из строя,

– подчеркнул Роман Свитан.

"Если вывести из строя энергосеть, уничтожить топливный терминал – российская армия останется без глаз, без ушей, без передвижения. Именно и так нужно действовать", – добавил эксперт.

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