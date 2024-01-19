В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розібрав знищення цього корвету.

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Корвет "Тарантул"

За його словами, партизани "Атеш" надали інформацію про те, що вони знайшли цей корабель. Згодом перевірили й виявилося, що він дійсно знищений. Росіяни сховали його в потоці інформації – нічого про нього не говорили.

На думку військового експерта, скоріш за все, що його пошкодив наш безекіпажний катер. Як мінімум, його мають 2 спецслужби, які тісно співпрацюють з військово-морським флотом України.

"Після дорозвідки, за допомогою партизан, можна говорити, що під час однієї з атак на Севастопольську бухту затопили ще й цей російський корабель", – додав Роман Світан.

Крим без електрики

Військовий експерт розповів, що ТЕС також, як мінімум, під нашою увагою. Адже на більшості цивільних лініях електропередач висять російські військові об'єкти. Крим так наповнений російськими військовими, як жоден інший регіон.

Там понад 150 стаціонарних військових об'єктів. Стаціонарних, тобто ще від Радянського союзу. Й ще під сотню мобільних. Тобто 250 – 270 військових об'єктів й всі вони живляться від енергомережі. Відповідно це легальна військова ціль й вона буде виводитися з ладу,

– наголосив Роман Світан.

"Якщо вивести з ладу енергомережу, знищити паливний термінал — російська армія залишиться без очей, без вух, без пересування. Саме й так потрібно діяти", – додав експерт.

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