Росіяни втратили ще одне важливе судно у Криму. У ISW вважають, що він потонув внаслідок українських ударів.

Дивіться також Масове виведення кораблів із бази в Новоросійську: у ЗСУ пояснили, чи є загроза

Корабель затонув ще в грудні

Відповідно до зведення аналітиків, українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що саме наші удари потопили цей корабель у Севастополі наприкінці 2023 року.

Згідно із заявами російської та окупаційної влади Криму, 29 і 30 грудня 2023 року українські військові нібито задавали удари повітряними та морськими дронами.

Це підтвердження раніше невідомого успішного українського удару вказує на те, що нещодавня ударна кампанія України проти окупованого Криму, можливо, була більш успішною, ніж це було підтверджено відкритими джерелами,

– заявили аналітики ISW.

Координатори партизанів раніше зазначали, що "Тарантул" могли потопити декілька тижнів тому. Командування ЗСУ поки не підтвердило знищення судна.

Росія втрачає свої кораблі