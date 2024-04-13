"Считали, что неприкасаемые": ко второй годовщине уничтожения крейсера "Москва" в ВМС раскрыли детали

Ровно два года назад украинские противокорабельные ракеты поразили флагман черноморского флота России – ракетный крейсер "Москва". Уже на следующий день вражеское судно пошло на дно.

Известно, что крейсер “Москва” – это едва ли не самая дорогая потеря России в войне с Украиной. Его стоимость составляла около 750 миллионов долларов. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук раскрыл детали удара по флагману Черноморского флота России.

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Четкое планирование боевой операции

Представитель ВМС в интервью рассказал подробности о потоплении российского судна, которое украинские военные уничтожили ровно два года назад. По его словам, удача – это всегда важный элемент, но не главный.

Четкое планирование боевой операции, терпение и мониторинг дали свои результаты. Когда наше командование Военно-морских сил увидело возможность уничтожить флагман, мы были к этому готовы,

– сказал он.

Он также напомнил, что в тот роковой для российского флота день была пасмурная и дождливая погода, что тоже сыграло важную роль в потоплении флагмана. В частности, россияне не были готовы к такому удару, поэтому последствия для них стали плачевными.

"Они даже не подозревали, что у нас есть собственная крылатая ракета и что мы вообще можем нанести огневое поражение", – рассказал представитель ВМС.

"Враг шел малым ходом"

Отмечается, что первая ракета фактически оставила корабль без существенной части руководящего состава. Экипаж уже не мог получать соответствующих команд, а сами они не отработали по собственной инициативе, и поэтому, конечно, потеряли корабль.

Судя по тем событиям, которые сопровождали эту операцию, враг шел малым ходом. То есть оккупанты даже не боялись и, на своих имперских амбициях, считали, что находятся на, как у них называют, "убийцах авианосцев" и они неприкосновенны,

– заявил Плетенчук.

Операция длилась менее часа. Россияне, имея на вооружении три эшелона ПВО, по словам Плетенчука, даже не воспользовались ими в полной мере. Он отметил, что два из трех расчетов ПВО, что были на корабле, вообще молчали.

"Было такое впечатление, что там пустые посты. Вот поэтому это российское "авось пронесет" в очередной раз сработало против носителей этого менталитета", – подытожил представитель ВМС.

Что известно об уничтожении российского крейсера