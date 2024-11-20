Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что эти удары были достаточно успешными. К ним подошли креативно и в разное время использовали взрывчатку с автомобилем, безэкипажные катера, которые нанесли серьезное поражение.

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Чего не хватает Украине

Крымский мост еще до конца не восстановлен после всех атак. Сейчас россияне ограничили передвижение по нему для железнодорожного транспорта. Также ограничения существуют для автомобильных веток.

Мост под нашим контролем и подготовка к его уничтожению продолжается постоянно. Пожалуй, наибольшее влияние имеет не наличие запретов, а готовность россиян защищать сооружение. С такой же интенсивностью как мы хотим его уничтожить, россияне пытаются его обезопасить,

– подчеркнул Роман Свитан.

Большая плотность российской противовоздушной обороны, надводной, подводной, наземной сейчас не позволяет нам разрушить Крымский мост. Но если будет достаточное количество разрешений на работу, а также достаточно средств, в частности ATACMS – это увеличит возможности Украины. Ведь мы также имеем эффективное оружие: морские дроны, воздушные дроны, ракеты собственного производства.

По словам Романа Свитана, даже украинская ракета "Нептун" в случае масштабной атаки может долететь до Крымского моста. Но нам нужны баллистические средства. Когда-то они у нас были, но их давно продали Саудовской Аравии.

Для того, чтобы подготовить большой комплексный удар по Крымскому мосту не хватает баллистических ракет. Их нужно почти два десятка. По меньшей мере уровня ATACMS. Поэтому сейчас главная причина – это не запреты, а наличие средств,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что уничтожение моста – это дело времени. Как только будет такая готовность, Украина сразу это сделает.