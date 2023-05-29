Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник и соучредитель общественной организации Крым SOS Алим Алиев. По его словам, россияне в Крыму уже начинают продавать недвижимость и паковать чемоданы.
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Почему Крымский мост так важен для россиян
Алим Алиев объяснил, что оккупанты, конечно, пытаются успокаивать жителей Крыма и уверяют, что все идет по плану. Также россияне пытаются как-то защититься, поэтому роют окопы по всей линии побережья и усиливают охрану Крымского моста.
Мост для них – это абсолютный элемент имперского фетиша,
– подчеркнул он.
Впрочем, взрывы на мосту будут означать для оккупантов, что деоккупация украинской территории неизбежна и очень близка.
"Мы советуем пока нет больших пробок, пока этот так называемый мост стоит – уезжайте. Есть время", – отметил Алим Алиев.
Таким образом, россияне хоть как-то смогут спасти себе жизнь. Впрочем, это не гарантировано.
Коллаборанты паникуют
Сами же оккупанты прекрасно понимают, что спокойная жизнь у них уже закончилась, а туристический сезон в этом году может и не начаться.
Абсолютно иррационально сейчас ехать отдыхать в Крым, а потом быстро собирать вещи и убегать,
– объяснил он.
Яркое свидетельство того, что коллаборанты не готовы встретиться лицом к лицу с ВСУ – продажа квартир в Крыму и покупка недвижимости в Краснодарском крае России. Они понимают, что ответственность за свои пропагандистские действия все равно понесут.
Новости из Крыма
- Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты готовятся к украинскому контрнаступлению. Впрочем, серьезной подготовки не происходит, потому что россияне только создают эффекты наращивания собственного присутствия путём ротации из одного района в другой.
- В сети появился сайт, где ведется отсчет о "хлопке" на Крымском мосту. Согласно этому отсчету, еще один взрыв должен произойти 12 июня – на так называемый "День России".
- Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя подрыв на Крымском мост в октябре 2022 года, заявил, что СБУ предпринимала для этого "определенные меры".