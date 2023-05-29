Про це 24 Каналу розповів правозахисник та співзасновник громадської організації Крим SOS Алім Алієв. За його словами, росіяни у Криму вже починають продавати нерухомість і пакувати валізи.
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Чому Кримський міст такий важливий для росіян
Алім Алієв пояснив, що окупанти, звісно, намагаються заспокоювати мешканців Криму й запевняють, що все йде за планом. Також росіяни намагаються бодай якось захиститися, тому риють окопи по всій лінії узбережжя та посилюють охорону Кримського мосту.
Міст для них – це абсолютний елемент імперського фетишу,
– наголосив він.
Втім, вибухи на мосту означатимуть для окупантів, що деокупація української території неминуча й вкрай близька.
"Ми радимо поки немає великих заторів, поки цей так званий міст стоїть – виїжджайте. Є час", – зазначив Алім Алієв.
У такий спосіб росіяни бодай якось зможуть врятувати собі життя. Втім, це не гарантовано.
Колаборанти панікують
Самі ж окупанти чудово розуміють, що спокійне життя у них вже закінчилося, а туристичний сезон цьогоріч може і не розпочатися.
Абсолютно ірраціонально зараз їхати відпочивати до Криму, а потім швидко збирати речі й тікати,
– пояснив він.
Яскраве свідчення того, що колаборанти не готові зустрітися віч-на-віч із ЗСУ – продаж квартир у Криму та купівля нерухомості у Краснодарському краї Росії. Вони розуміють, що відповідальність за свої пропагандистські дії вони все одно понесуть.
Новини з Криму
- Наталія Гуменюк заявила, що окупанти готуються до українського контрнаступу. Втім, серйозної підготовки не відбувається, бо росіяни лише створюють ефекти нарощення власної присутності шляхом ротації з одного району в інший.
- У мережі з'явився сайт, де ведеться відлік до чергової "бавовни" на Кримському мосту. Згідно з цим відліком, ще один вибух має трапитися 12 червня – на так званий "День Росії".
- Голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього "певні заходи".