Про це 24 Каналу розповів правозахисник та співзасновник громадської організації Крим SOS Алім Алієв. За його словами, росіяни у Криму вже починають продавати нерухомість і пакувати валізи.

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Чому Кримський міст такий важливий для росіян

Алім Алієв пояснив, що окупанти, звісно, намагаються заспокоювати мешканців Криму й запевняють, що все йде за планом. Також росіяни намагаються бодай якось захиститися, тому риють окопи по всій лінії узбережжя та посилюють охорону Кримського мосту.

Міст для них – це абсолютний елемент імперського фетишу,

– наголосив він.

Втім, вибухи на мосту означатимуть для окупантів, що деокупація української території неминуча й вкрай близька.

"Ми радимо поки немає великих заторів, поки цей так званий міст стоїть – виїжджайте. Є час", – зазначив Алім Алієв.

У такий спосіб росіяни бодай якось зможуть врятувати собі життя. Втім, це не гарантовано.

Колаборанти панікують

Самі ж окупанти чудово розуміють, що спокійне життя у них вже закінчилося, а туристичний сезон цьогоріч може і не розпочатися.

Абсолютно ірраціонально зараз їхати відпочивати до Криму, а потім швидко збирати речі й тікати,

– пояснив він.

Яскраве свідчення того, що колаборанти не готові зустрітися віч-на-віч із ЗСУ – продаж квартир у Криму та купівля нерухомості у Краснодарському краї Росії. Вони розуміють, що відповідальність за свої пропагандистські дії вони все одно понесуть.

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